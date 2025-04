EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Vorläufiges Ergebnis

Redcare Pharmacy setzt starkes Wachstum im ersten Quartal fort: Vollständig organisches Umsatzwachstum von 28%, Rx-Umsatzplus in Deutschland von 191%, Anzahl der aktiven Kund:Innen plus 0,6 Mio.



04.04.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Redcare Pharmacy setzt starkes Wachstum im ersten Quartal fort: Vollständig organisches Umsatzwachstum von 28%, Rx-Umsatzplus in Deutschland von 191%, Anzahl der aktiven Kund:Innen plus 0,6 Mio. Konzernumsatz wächst im Q1 um 28% bzw. EUR 157 Mio. auf EUR 717 Mio.

Rx-Umsatz in Deutschland steigt um 191% auf EUR 108 M io.

Non-Rx-Umätze mit einem Anstieg von 20% auf EUR 484 Mio.

Aktive Kundenbasis erreicht 13,1 Mio., plus 0,6 Mio. im Q1 und plus 1,9 Mio. im Jahresvergleich. Sevenum, die Niederlande, 4. April 2025. Redcare Pharmacy hat heute die vorläufigen und ungeprüften Umsatzzahlen für das erste Quartal des Jahres veröffentlicht. Der Konzern hat den Umsatz um 28% auf EUR 717 Mio. (Q1 2024: EUR 560 Mio.) gesteigert. Das Wachstum basiert auf einer weiterhin starken Entwicklung im Non-Rx-Geschäft in allen Ländern sowie einem besonders dynamischen Anstieg der Rx-Umsätze in Deutschland. Die aktive Kundenbasis von Redcare entwickelte sich im ersten Quartal weiterhin sehr stark und überschritt erstmals die Marke von 13 Mio. Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: "Wir sind stark ins Jahr gestartet und haben in allen unseren Ländern hervorragende Ergebnisse erzielt. In Deutschland hat sich das rasante Kundenwachstum im Rx-Bereich fortgesetzt, so dass der Rx-Umsatz um 191 Prozent zulegte und auch gegenüber dem Vorquartal ein zweistelliges Wachstum verzeichnete." CFO Jasper Eenhorst ergänzt: "Dieses anhaltend schnelle Wachstum haben wir erreicht, während wir gleichzeitig die Marketingkostenquote gegenüber dem Vorquartal verbessert haben. Wir erwarten daher - wie geplant - für das erste Quartal wieder eine positive EBITDA-Marge und sind klar auf Kurs, unsere Jahresprognose zu erreichen." Der Non-Rx-Umsatz wuchs weiterhin zweistellig um 19,7% auf EUR 484 Mio. (Q1 2024: EUR 404 Mio.). Die Rx-Umsätze der Gruppe stiegen um 49,5% auf EUR 233 Mio. gegenüber EUR 156 Mio. im Vorjahr. Im DACH-Segment (Deutschland, Österreich und Schweiz) wuchs der Umsatz in Q1 2025 um 28,4% auf EUR 582 Mio. (Q1 2024: EUR 453 Mio.). Die Non-Rx-Umsätze stiegen um 17,3% auf EUR 349 Mio. (Q1 2024: EUR 297 Mio.). In Deutschland überschritten die Rx-Erlöse die Marke von EUR 100 Mio. Sie stiegen um 191,3% von EUR 37 Mio. im ersten Quartal 2024 auf EUR 108 Mio. Der Umsatz im Segment International (Belgien, Italien, Frankreich und die Niederlande) wuchs um 26,3% auf EUR 135 Mio. (Q1 2024: EUR 107 Mio.). Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Redcare Pharmacy N.V. wird den vollständigen Zwischenbericht für Q1 2025 am 6. Mai 2025 veröffentlichen. Ansprechpartnerin Investor Relations: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com Ansprechpartner Presse: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com Über Redcare Pharmacy. Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy mehr als 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an. Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheitsthemen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikationsmanagement. Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.



04.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com