NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts der neuen US-Zölle und möglichen Gegenzölle drohe ein weltweiter Handelskrieg mit Risiken für die Logistikunternehmen, die den weltweiten Handel ermöglichten, schrieb Analystin Alexia Dogani in ihrem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar. Für die Containerreedereien bleibt sie pessimistisch - hier nähmen die schon vorhandenen Gefahren durch Überkapazitäten nun noch zu. DHL erscheine indes angesichts des auch regional diversifizierten Geschäftsmodells gut gerüstet, um von Verschiebungen bei den weltweiten Handelsströmen zu profitieren./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 19:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000HLAG475