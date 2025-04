DJ Boeing und Airbus verlieren ihren Duty-Free-Status

Von Sharon Terlep

DOW JONES--Die neuen Zölle der Trump-Administration stellen ein Handelsabkommen in Frage, mit dem Boeing, Airbus und andere Hersteller der Luftfahrtindustrie Flugzeuge und Düsentriebwerke seit mehr als 40 Jahren weitgehend zollfrei produzieren konnten.

Mit den neuen Zöllen endeten die Zollbefreiungen, die diese Unternehmen und ihre Zulieferer im Rahmen eines Abkommens der Welthandelsorganisation (WTO) mit den USA, China, Kanada, den meisten Ländern der Europäischen Union und einer Reihe anderer Länder genossen haben, erklärte ein Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Ohne eine Ausnahmeregelung müssen die Hersteller von Flugzeugen und Raumfahrzeugen mit höheren Kosten rechnen. Die Fluggesellschaften würden dann für neue Flugzeuge, aber auch Ersatzteile mehr bezahlen.

Der Handelspakt von 1980 öffnete die Tür für umfangreiche Exporte amerikanischer Verkehrsflugzeuge nach Europa. "Es gab ein enormes Exportwachstum", sagte Dak Hardwick, Vizepräsident für internationale Angelegenheiten der Aerospace Industries Association.

Die Aktie von Boeing, zu dessen globalem Umfeld auch französische und japanische Zulieferer gehören, fiel am Donnerstag um 8 Prozent und führte damit den Ausverkauf in der Branche an. Boeing, der größte US-Exporteur in Dollar, exportiert etwa 80 Prozent seiner Verkehrsflugzeuge.

Wettbewerber Airbus wird an seinem US-Standort in Mobile im Bundesstaat Alabama voraussichtlich mit Zöllen auf Komponenten konfrontiert sein, die es für die Montage von Flugzeugen benötigt. Daneben werden Zölle auf Flugzeuge fällig, die in seinen Werken in Frankreich und Deutschland gebaut und dann in die Vereinigten Staaten exportiert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2025 01:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.