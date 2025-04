ArcGIS-Nutzer können Informationen zu Straßensperrungen an Apple Maps und TomTom übermitteln, um die Reisebedingungen für Autofahrer zu verbessern

Esri, der weltweit führende Anbieter von GIS-Technologie und Location Intelligence, hat sein beliebtes Community Maps Program um die Road Closures-Lösung erweitert, die das Informieren über Straßensperrungen einfacher macht. Diese neue Lösung in Esris ArcGIS, der führenden und umfassendsten Geodatenplattform, schließt die Lücke zwischen Behörden, die aktuelle Straßeninformationen verwalten, und der Öffentlichkeit, die sich auf Karten-Apps für die Echtzeitnavigation verlassen.

Tausende Nutzer der ArcGIS-Software von Esri darunter staatliche und lokale Behörden sowie nationale Kartografiedienste erstellen und übermitteln verlässliche, präzise Straßendaten über das Esri Community Maps Program. Ab sofort können sie auch Echtzeitinformationen zu Straßensperrungen weitergeben. Esri-ArcGIS-Nutzer können fortan aktuelle Meldungen zu Straßensperrungen direkt an Kartenanbieter wie Apple Maps und TomTom übermitteln, sodass diese ihre Karten mit diesen wichtigen Informationen aktualisieren können.

"Seit mehr als zehn Jahren erfassen wir über das Esri Community Maps Program verlässliche Daten zur städtischen Infrastruktur aus der ArcGIS-Community", so Deane Kensok, Chief Technology Officer für ArcGIS Content bei Esri. "Wir freuen uns sehr, das Programm um Informationen zu Straßensperrungen zu erweitern und unserer Nutzer-Community dabei zu helfen, diese wichtigen Informationen leichter zugänglich zu machen insbesondere für die Kartenanbieter, mit denen wir zusammenarbeiten, damit sie möglichst viele Menschen erreichen."

Die Road Closures-Lösung überzeugt vor allem durch ihre Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Sie bietet eine unkomplizierte Erfahrung, die es Behörden jeder Größe ermöglicht, Straßensperrungen, Gefahren und Umleitungen im Zusammenhang mit Sonderveranstaltungen, Baustellen, Notfällen und anderen Verkehrsbehinderungen einfach zu kartieren, zu steuern und zu kommunizieren. Alle aktuellen ArcGIS-Nutzer haben ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf diese Funktionalität.

"Das Community Maps Program und die Road Closures-Lösung verändern die Art und Weise, wie unsere Stadt mit Straßensperrungen umgeht. Sie machen es für alle in unserer Stadtverwaltung einfacher, Informationen über Straßenprobleme zu verbreiten", sagte Jim Alberque, GIS- und Emerging-Technology-Manager der Stadt Raleigh, North Carolina. "Der Dateneingabeprozess ist einfach und vertraut, sodass viele verschiedene städtische Mitarbeiter helfen können. Indem wir Daten aus verschiedenen Teilen der Stadt sammeln und sie sofort mit Karten-Apps für Verbraucher teilen, versorgen wir unsere Einwohner mit besseren Informationen, damit sie sicher und schnell ans Ziel zu kommen."

Die Road Closures-Lösung ist eine von vielen schlüsselfertigen Lösungen im ArcGIS-Angebot. Mithilfe dieser branchenspezifischen Lösungen können Organisationen GIS effektiv nutzen, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren, neue Erkenntnisse zu gewinnen und ihre Dienstleistungen zu verbessern. Weitere Informationen zur Road Closures-Lösung von Esri finden Sie unter esri.com/en-us/c/product/share-road-closures.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

Copyright 2025 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein.

