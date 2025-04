DJ US-ZOLL-BLOG/Weißes Haus veröffentlicht Hunderte von Zollausnahmen

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

Weißes Haus veröffentlicht Hunderte von Zollausnahmen

Die US-Regierung hat am Donnerstag eine Liste mit Hunderten von Produkten veröffentlicht, die von den am Vortag angekündigten Zöllen ausgenommen sind, darunter Energieerzeugnisse, eine Reihe von Mineralien und Chemikalien, die in der Energie- und Fertigungsindustrie verwendet werden, sowie Impfstoffe und einige Metalle. Die Regierung hatte zuvor angedeutet, dass Öl und Gas nicht von den Zöllen betroffen sein würden und dass die Gegenzölle keine Produkte betreffen würden, die bereits unter die so genannten nationalen Sicherheitszölle nach Abschnitt 232 des "Trade Expansion Act" fallen, wie Stahl, Aluminium und Automobile.

Trump bekräftigt Pläne für Zölle auf Pharmazeutika und Halbleiter

US-Präsident Donald Trump hat während seines Fluges in der Air Force One am Donnerstag sein Versprechen wiederholt, Zölle auf Pharmazeutika und Halbleiter zu erheben. Mit Blick auf den Zeitpunkt einer möglichen Ankündigung und Einführung blieb Trump jedoch vage. Die Zölle würden "sehr bald" eingeführt. Die Pharmaindustrie werde in einem bisher nicht gesehenen Ausmaß betroffen sein. "Wir sehen uns gerade die Pharmaindustrie an. Pharmazeutika", sagte Trump. "Das ist eine separate Kategorie. Wir werden das in naher Zukunft ankündigen. Es wird gerade geprüft."

Trump zu möglichem Zoll-Deal: Es kommt drauf an

US-Präsident Donald Trump hat Offenheit für mögliche Deals zu Senkung der Zölle signalisiert. Er nannte aber keine Details, wie so etwas ablaufen könne. "Es kommt drauf an", sagte er in der Air Force One auf die Frage, ob er zu Vereinbarungen mit anderen Ländern bereit sei. "So lange sie uns etwas Gutes geben." China könnte etwa im Austausch für niedrigere Zölle einem Deal zu Tiktok zustimmen, so Trump. Auf die Frage, ob es dazu Gespräche gebe, sagte er: "Nein, das ist nur ein Beispiel." Weiter sagte er: "Die Zölle geben uns große Verhandlungsmacht. Das haben sie immer getan."

