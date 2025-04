© Foto: picture-alliance / ZUMA Press | Jonathan Alcorn

Anleger sollten nicht auf ein schnelles Ende der Börsen-Talfahrt hoffen und auf keinen Fall gleich wieder einsteigen, rät Bond-König Bill Gross. Kommt es zur Rezession in den USA?Nachdem die Aktienkurse an der Wall Street nach Trumps aggressiver Zolloffensive so stark eingebrochen sind wie seit der Corona-Krise nicht mehr, hat sich nun eine Investmentlegende zu Wort gemeldet: Bill Gross, Mitgründer der heutigen Allianz-Tochter Pimco. Der einst als "Bond King" gefeierte Investor rät Anlegern derzeit dringend von Käufen ab. Die aktuelle Marktlage sei kein normaler Rücksetzer, sondern ein "tiefgreifendes Markt-Ereignis mit noch ungewissem Ausgang", wie Gross in einer E-Mail warnt. Der …