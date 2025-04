Donald Trump schwingt den Zollhammer und schickt die Aktienmärkte auf Talfahrt. Am Tag nach der Ankündigung des US-Präsidenten, umfangreiche Gegenzölle zu verhängen, brach der Dax am Donnerstag rund 3 % ein. Am Abend zuvor waren es nach Handelsschluss zwischenzeitlich sogar 3,7 Prozent. Mit den XXL-Zöllen hatten wohl die wenigsten Anleger gerechnet, entsprechend heftig fiel die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...