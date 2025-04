München (ots) -- Der virale TikTok-Hit "Gianna" wird neu geremixt und zu einer fetten Party-Nummer- Die Hit-Single "Gianna" ist ab Freitag, den 4. April 2025, erhältlich5 Millionen TikTok-Abrufe können nicht lügen: Pietro Basile hat mit seinem Cover des Songs "Gianna" einen Mega-Hit auf der Social Media-Plattform hingelegt. Jetzt möchte er nicht nur Italo-Pop-Liebhaber erreichen, sondern auch die Tanzgemeinde und so hat er sich kurzerhand mit BIG TIM und dem Duo Harris & Ford zusammengeschlossen und eine fette Party-Nummer gezaubert.Pietro Basile sorgt mit seiner italienisch-deutschen Version von "Gianna" für Furore! Durch einen viralen Hype auf TikTok und beeindruckende 150.000 Streams täglich nimmt der Song rasant an Fahrt auf und entwickelt sich zum potenziellen Sommerhit.Jetzt wird es noch heißer: Keine Geringeren als die renommierten Remixer Harris & Ford sowie BIG TIM haben sich zusammengetan, um "Gianna" in einen echten Party-Banger zu verwandeln. Das Ergebnis? Ein mitreißender Remix, der jede Tanzfläche zum Beben bringt!Die Veröffentlichung des Remixes erfolgt bereits diesen Freitag im Vertrieb von Sony Music. Fans können sich also auf ein Wochenende voller Beats und Sommer-Vibes freuen. Der Presound ist ab sofort auf TikTok verfügbar - die perfekte Gelegenheit, um sich einen ersten Eindruck vom kommenden Hit zu verschaffen. Mit diesem Remix sind alle Weichen für einen unvergesslichen Sommerhit gestellt. Pietro Basile ist auf dem besten Weg, mit "Gianna" die Playlists und Clubs zu erobern!Pietro Basile ist gebürtiger Münchner mit deutsch-italienischen Wurzeln. Im Spätsommer 2019 gelang ihm an der Seite von Sarah Engels mit dem Song "Ich liebe nur dich" der kommerzielle Durchbruch, seitdem stürmt er regelmäßig die Charts mit seinen Italo-Pop-Schlagern."Gianna" von Pietro Basile gemeinsam mit BIG TIM x Harris & Ford ist ab dem 4. April 2025 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Sony Music vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://lnk.to/PietroBasileHarrisFordBIGTIM-GiannaRemix)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100930290