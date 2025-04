In einer ersten Reaktion auf die US-Zollankündigungen brach der DAX am gestrigen Donnerstag um 3% ein und fiel auf 21.717 Punkte zurück. Rückblick: Tiefroter Donnerstag für den DAX - nachdem der US-Präsident am späten Mittwochabend neue Zölle angekündigt hatte, gerieten die Aktienmärkte rund um den Globus gestern unter Druck. Für den ...

