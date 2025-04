Die US-Technologiewerte haben am Donnerstag heftige Rückschläge erlitten. Zum Teil gab es Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich. Besonders stark betroffen waren unter anderem auch Micron Technology und Broadcom. Ein kritischer Kommentar der Citigroup, was die Auswirkungen der jüngst von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle angeht, sorgten bei diesen Werten für zusätzlichen Druck.Die Aktie von Micron Technology verlor mehr als 16 Prozent auf 73,34 Dollar und war am Donnerstag damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...