FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Kursrutsch am Vortag infolge der weltweiten US-Zölle haben die Anleger auch am Freitag noch nicht verdaut. Eine Erholung am Aktienmarkt bleibt vorerst aus und auch von einer Stabilisierung kann noch keine Rede sein. So verlor der Dax in den ersten Minuten nach der Eröffnung 0,68 Prozent auf 21.569 Zähler.

Rund die Hälfte seiner imposanten Rekordrally seit Mitte Dezember ist dahin. Trumps unerwartet aggressiven Zoll-Pläne bedrohten die optimistischen Gewinnprognosen für die Dax-Unternehmen, hieß es von der Commerzbank.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 0,44 Prozent auf 26.757 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor rund 1 Prozent.

In den USA fand am Vortag nach den globalen, reziproken Zöllen ihres Präsidenten Donald Trump ein Ausverkauf an den Börsen statt. Das New Yorker Leitbarometer Dow Jones Industrial stürzte wieder auf das tiefste Niveau seit September 2024 ab. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes erwischte es noch schlimmer.

An den Märkten sei nach den Zollankündigungen ein Szenario gespielt worden, in dem die Furcht vor kräftiger konjunktureller Abschwächung deutlich stärker gewesen sei als vor Inflation, schrieben die Anlage-Strategen des Vermögensverwalters DWS. Der Dollar habe auf breiter Front verloren, ein Zeichen dafür, dass die USA in diesem Fall Teil des Problems seien, und nicht Teil einer möglichen Lösung.

Am Nachmittag kommen aus den USA die Arbeitsmarktdaten für den Monat März. Diese dürften von den politischen Geschehnissen in den USA überlagert werden, schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Marktes. "Anleger werden zumindest aber darauf achten, wie viele Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst gestrichen wurden und welche Auswirkungen das auf die Arbeitslosenquote haben wird. Alle zukünftigen Daten werden nun nach Hinweisen auf eine Rezession untersucht."/ajx/mis

