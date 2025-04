Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die kurzfristigen Erwartungen an den Rentenmärkten werden vor allem von der Zollthematik und den daraus resultierenden konjunkturellen Abwärtsrisiken bestimmt, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Demgegenüber würden die längerfristigen Erwartungen stärker von den Ausgabenplänen insbesondere der Bundesregierung geprägt. Die Folge dieser beiden divergierenden Einflüsse sei eine steile Bundkurve, die sich nach Einschätzung der Analysten der DekaBank mittelfristig jedoch etwas verflachen sollte. Die Analysten würden nicht davon ausgehen, dass die EZB den Einlagensatz unter 2% senken werde, sodass die Renditen kurzlaufender Bundesanleihen nur noch wenig Spielraum nach unten besitzen würden. Gleichzeitig sollten nachlassende Inflationserwartungen und eine Ernüchterung über die längerfristigen Wachstumseffekte der Ausgabenprogramme die Renditen am langen Ende noch etwas weiter zurückgehen lassen. (Ausgabe April 2025) (04.04.2025/alc/a/a) ...

