München (ots) -- Matthias Reim feiert 35 Jahre Schlager - live und im TV- Einblick in den turbulenten Lebensweg des Musikers- Am 26. April 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und nach TV-Ausstrahlung auf RTL+Matthias Reim - eine Schlager-Legende, die seit 35 Jahren im Musik-Business tätig ist. Sein Leben glich phasenweise einer Achterbahnfahrt, die mit Höhen und Tiefen verbunden war, doch aufgegeben hat der Sänger nie. Heute kann er auf eine riesige Fangemeinde zählen, die diverser nicht sein könnte und bei seinen Hits in absolute Feierlaune gerät. Einblick in das Leben des Schlagersängers gibt es in der Musik-Doku "Pop Giganten - Matthias Reim". Sie läuft am 26. April 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Nach seiner erfolgreichen Tour 2024 setzt der Schlagerstar Matthias Reim im Sommer 2025 mit der Tournee "Best of LIVE Open Air 2025" erneut Maßstäbe. Seit 35 Jahren begeistert er das Publikum mit seinen Hits. Auch heute noch versetzen Songs wie "Verdammt, ich lieb' dich" Fans aller Altersgruppen in Feierlaune. Die Vielfalt seiner Fangemeinde spricht für sich. Seine zeitlosen Melodien und unvergessenen Hits werden auch in Zukunft weiterhin präsent sein und ein fester Bestandteil der Schlagerlandschaft bleiben.Das Leben des Schlagerkünstlers war nicht immer so erfolgreich wie heute. Vielmehr glich es einer wilden Achterbahnfahrt. Bevor er selbst zum Schlagersänger wurde, schrieb er als Songwriter Lieder für Stars wie Bernhard Brink, Tina York oder Jürgen Drews. Dann kam der dramatische und finanzielle Absturz. Ein Rückschlag, von dem sich wohl nicht jeder so schnell erholt hätte. Umso beeindruckender ist es, dass Matthias Reim es geschafft hat, sich zurück ins Musikgeschäft zu kämpfen - und das mit großem Erfolg. In der Musik-Doku wird sein Leben umfassend beleuchtet, von seinen bescheidenen Anfängen bis hin zu den Höhepunkten seiner Karriere. Auch sein turbulentes Liebesleben kommt nicht zu kurz. Heute hat er seine große Liebe, Christin Stark, gefunden.Schlager-Experten und enge Weggefährten von Matthias Reim gewähren einen exklusiven Blick hinter die Kulissen seines Lebens. Mit dabei sind unter anderem seine Ehefrau Christin Stark, der Schlager-Titan und Freund Bernhard Brink, Moderatorin und Ex-Freundin Kim Fisher, Sony SVP Markus Hartmann, Sarah Bora, Sängerin und Ehefrau von Eko Fresh, sowie Matthias' Musiker und Bandkollegen. Auch sein langjähriger Freund und Fahrer Willi erzählt über seine Erlebnisse mit dem Star. Gemeinsam reisen sie in die Vergangenheit und teilen eindrucksvolle Erlebnisse sowie bedeutende Meilensteine aus dem Leben der Schlager-Legende Matthias Reim."Pop Giganten - Matthias Reim" läuft am 26. April 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Das Format wird von Maxi Media GmbH produziert. Nach TV-Ausstrahlung ist die Sendung kostenlos auf RTL+ verfügbar.Über "Pop Giganten":Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Welt bewegen - die RTLZWEI-Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinter die Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte. Dazu zählen legendäre musikalische Epochen oder Porträts einzelner Stars, die Musikgeschichte schrieben.