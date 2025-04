Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 07.04.2025- (Nr. 132) Außenhandel, Februar 2025- (Nr. 133) Produktionsindex, Februar 2025Dienstag, 08.04.2025- (Nr. 134) Jahresbruttoverdienste einschl. Sonderzahlungen, Jahr 2024- (Nr. 135) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, Jahr 2024- (Nr. 15) Zahl der Woche: Preise für Fahrschule und Führerschein, Jahr 2021-2024Mittwoch, 09.04.2025- (Nr. 136) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, März 2025- (Nr. N016) Zensus 2022: Durchschnittsmieten von Singlehaushalten, Stichtag 15.05.2022Donnerstag, 10.04.2025- (Nr. 137) Baupreise für Wohngebäude, Februar 2025- (Nr. 138) Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung (vorläufige Ergebnisse), Jahr 2024- (Nr. N017) "Offliner" in Deutschland und im internationalen Vergleich, Jahr 2024Freitag, 11.04.2025- (Nr. 139) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, März 2025- (Nr. 140) Inlandstourismus, Februar 2025- (Nr. 141) Insolvenzen, Januar 2025 + Schnellindikator März 2025(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6005915