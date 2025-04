Am Donnerstag haben Anleger die Aktien der deutschen Autobauer erneut massiv abverkauft. Donald Trumps Zölle auf EU-Importe - allen voran Autos in Höhe von 25 Prozent - dürften die Margen merklich drücken. Die Mercedes-Aktie verlor 4,1 Prozent und ist nun an einer entscheidenden Marke angelangt. So sollten Anleger jetzt handeln.

