Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem Rückgang der Renditen für US-Staatsanleihen im Februar folgte im März eine volatile Seitwärtsentwicklung, so die Analysten der DekaBank in ihrer aktuellen Ausgabe von "Volkswirtschaft Prognosen".Das Problem für den Rentenmarkt und dessen weiteren Ausblick sei, dass das grundsätzlich gehandelte Basisszenario "schwaches Wirtschaftswachstum gepaart mit einer zeitlich befristet zu hohen Inflation" an Wahrscheinlichkeit verloren habe. Stattdessen würden die beiden Randszenarien "viel zu hohe Inflation" versus "kein Wirtschaftswachstum" in den Fokus rücken. Ersteres spräche dafür, dass die FED erst im kommenden Jahr wieder eine Leitzinssenkung beschließen könne. Im zweiten Risikoszenario müsste man zeitnahe Leitzinssenkungen wenigstens in den geldpolitisch neutralen Bereich unterstellen. Die FED scheine sich (mit Ausnahme von Leitzinserhöhungen) derzeit alle Optionen offenzuhalten. (Ausgabe April 2025) (04.04.2025/alc/a/a) ...

