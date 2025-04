Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion hat den Bund-Future heute im frühen Handel auf ein neues Impulshoch bei 130,23 getrieben, so die Analysten der Helaba.Die 55-Tage-Linie sei dabei überschritten worden und weitere Kursgewinne seien aus technischer Perspektive nicht auszuschließen. So würden sich RSI, Stochastic und MACD gen Norden richten und der DMI habe auf Kauf gewechselt. Zu Signalen einer überkauften Marktlage sei es bisher nicht gekommen. Oberhalb der 55-Tage-Linie bestehe Raum bis zu dem Zwischentief bei 130,40. Das 61,8%-Retracement bei 130,26 stehe aktuell bereits im Test. Signifikante Unterstützungen würden wir erst bei 128,27 an der 21-Tage-Linie sowie am Tief bei 127,74 ausmachen. (04.04.2025/alc/a/a) ...

