Seit zweieinhalb Jahren leitet Arne Freundt die Geschäfte von Puma und blickt an der Börse auf keine gute Entwicklung in dieser Zeit. Um mehr als zwei Drittel brachen die Kurse seither ein und schnelle Besserung scheint nicht in Sicht zu sein. Zwar ist diese Entwicklung zu nicht unwesentlichen Teilen auf gesamtwirtschaftliche Entwicklungen zurückzuführen. Dennoch scheint der Aufsichtsrat mit dem Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...