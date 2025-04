© Foto: Kay Nietfeld - dpa

Rheinmetall hat am Donnerstag nach einem Analystenlob den Zöllen getrotzt. Renk und Hensoldt wurden dagegen abgestuft.Die Rheinmetall-Aktie hat sich am Donnerstag überraschend stark gezeigt. Nach einem kurzen Rücksetzer zu Handelsbeginn setzte das Papier des Rüstungskonzerns erneut zu einer Erholungsrallye an und wurde zweitstärkster Gewinner im DAX. Der Grund: Ein klar bullisher Analystenkommentar der Investmentbank Exane BNP Paribas, die das Kursziel auf 1500?Euro anhob. Am Freitag steigt die Aktie weiter. Analyst Sebastian Growe bestätigte Rheinmetall als "Top Pick" im Rüstungssektor und sieht selbst nach dem massiven Kursanstieg seit Jahresbeginn - die Aktie hat sich 2025 bereits mehr …