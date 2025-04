HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Suss Microtec auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die endgültigen Jahreszahlen hätten die schon bekannten Eckdaten bestätigt, wobei der Ausblick auf 2025 positiv überrascht habe, schrieb Analystin Nicole Winkler in einem am Freitag vorliegenden Rückblick. Vor allem der starke Auftragsbestand sollte das Wachstum 2025 antreiben. Allerdings dürfte sich der Auftragseingang abschwächen, da sich bei den Kunden eine Sättigung im Bereich KI-Kapazitäten abzeichne. Die Aktie sieht Winkler allerdings mit einem deutlichen Abschlag zur Branche sowie zur Historie bewertet./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2025 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1K0235