DAX® - die Dividenden überraschen positiv

Die Lieblingszeit der Aktionäre beginnt - die Dividendensaison. Nach den Herausforderungen der Autobranche wurde zunächst mit einer niedrigeren Dividendensumme im DAX® gerechnet. Umso mehr überraschen nun 23 der 40 DAX®-Werte mit angehobenen Dividendenausschüttungen. Durch die Erhöhung der Dividenden könnte das Vorjahresniveau beibehalten und gar ein Dividendenrekord erzielt werden. Am 09. April findet die Hauptversammlung der Deutschen Telekom statt. Die Aktionäre können sich danach auf eine Dividendenerhöhung von 77 auf 90 Cent pro Aktie freuen. Bereits am 30. April geht es weiter mit der Hauptversammlung der Münchner Rück. Ihre Dividende wird von 15 auf 20 Euro pro Aktie angehoben. Der Rekord bei den Dividendenausschüttungen bietet Adidas mit einer Anhebung von 0,7 auf 2,0 Euro je Aktie, was einer Dividendenerhöhung von 185,7 Prozent entspricht. Fünf DAX®-Werte kündigten jedoch Dividendenkürzungen an. Die Dividende des Chemieriesen BASF wird dieses Jahr auf 2,25 Euro je Aktie hinauslaufen, im Vergleich zu noch 3,40 Euro im Vorjahr. Weitere Dividendenkürzungen können wir bei den Autobauern Mercedes-Benz Group, BMW, Volkswagen und Porsche SE feststellen. Die Vorzugsaktionäre von Dr. Ing. h.c. F. Porsche hingegen werden wieder die Dividende von 2,31 Euro pro Aktie erhalten, so wie auch im Jahr zuvor.









Quelle: HSBC