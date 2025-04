Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung zur bayerisch-albanischen Wirtschaftszusammenarbeit: vbw betont großes wirtschaftliches Potenzial in Albanien



04.04.2025 / 11:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



vbw betont großes wirtschaftliches Potenzial in Albanien

Brossardt: "Bilaterale Kooperation in der Kultur- und Kreativwirtschaft stärken"



(München, 04.04.2025). Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. würdigt die enge Partnerschaft zwischen Bayern und Albanien. "Vor fast zwei Jahren haben wir als Bayerische Wirtschaft ein Verbindungsbüro in Tirana eröffnet, das wir seitdem in eigener Verantwortung führen. Heute sehen wir, dass die Partnerschaft zu Albanien in den vergangenen Monaten stets gewachsen ist. Neben den wirtschaftlichen Chancen für die bayerische Industrie nehmen wir Albanien als ein dynamisches, lebensfrohes und europabegeistertes Land wahr, das stolz auf die eigenen Traditionen ist, aber gleichzeitig auch weltoffen und modern. Für uns ist klar: Albanien und Bayern - das passt zusammen. Jetzt gilt es, die großen wirtschaftlichen Potenziale zum beidseitigen Nutzen weiter zu fördern", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt beim heutigen vbw Kongress "Dialog International: Bayerisches-Albanisches Symposium zu Creative Industries".



Die vbw treibt die Zusammenarbeit in drei Bereichen weiter voran. "Bei der beruflichen Bildung und der Weiterbildung konnten wir schon mit bilateralen Delegationsbesuchen bei Landwirtschaft und Pflege gegenseitiges Best-Practice und Know-how austauschen. Hier setzen wir auf einen noch engeren Austausch. Zudem wollen wir die Beschäftigungsperspektiven für albanische Fach- und Arbeitskräfte in Bayern stärken. Mittlerweile besteht erfreulicherweise bereits ein Pool an potenziellen Arbeitskräften, die interimsweise nach Deutschland kommen möchten. Zudem sehen wir großes Synergiepotenzial zwischen der bayerischen und albanischen Kultur- und Kreativwirtschaft. In Bayern sorgt die Kultur- und Kreativwirtschaft immerhin für einen Jahresumsatz von mehr als 44 Milliarden Euro - bei 345.000 Erwerbstätigen. Zur Branche gehören unter anderem die Musik-, Rundfunk-, Design- und Filmwirtschaft sowie die Software-Games-Industrie, der Werbe-, Kunst- und Buchmarkt und viele weitere Bereiche", betont Brossardt.



Carola Kupfer, Präsidentin des Bayerischen Landesverbands der Kultur- und Kreativwirtschaft e. V. ergänzt: "Nicht nur die bayerische Kultur- und Kreativwirtschaft wächst und ist ein wichtiger Pfeiler für den Wohlstand im Freistaat. Auch die albanische Kultur- und Kreativwirtschaft hat inzwischen einen nicht unerheblichen Anteil am dynamischen Wachstum des Landes. Vor allem in Tirana hat sich eine lebendige Creative-Industries-Szene entwickelt. Mit dem heutigen Symposium sollen gemeinsame Projekte in den Bereichen Design, Gaming, Bildende Kunst im öffentlichen Raum, Musik und Stadtentwicklung angestoßen werden. Wir sind überzeugt: Zwei Kulturen geprägt von Lebenslust und Dynamik können kraftvolle Lösungen erwirken und unsere erfolgreiche Partnerschaft noch weiter vertiefen."



Kontakt: Felix Fend, Tel. +49 (0) 89-551 78-335, E-Mail: felix.fend@ibw-bayern.de





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.