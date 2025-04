Köln (ots) -Köln. Die Polizei hat den mutmaßlichen Sprengstoffattentäter auf ein Bekleidungsgeschäft in der Kölner Ehrenstraße gefasst. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" aus Ermittlerkreisen erfuhr, führt die Spur zu einem 18-jährigen Niederländer. Der junge Mann soll am frühen Morgen des 18. September 2024 Schaufensterscheiben des Geschäfts eingeschlagen haben. Anschließend ließ er dort einen Brandsatz explodieren. Nach der Tat floh der mutmaßliche Attentäter zum Kölner Hauptbahnhof. Laut Polizei stieg er dort in die S6 nach Düsseldorf. Von dort aus gelang ihm die Flucht nach Holland.Aus den Aufnahmen der Überwachungskameras am Kölner Hauptbahnhof konnten die Ermittler den Tatverdächtigen herausfiltern. Die Bilder wurden über eine Öffentlichkeitsfahndung hierzulande als auch in den Niederlanden veröffentlicht. Ferner kam die Kölner Ermittlungsgruppe "Fusion" durch eine Abfrage von Funkzellendaten dem 18-jährigen Heranwachsenden auf die Spur. Die Staatsanwaltschaft Köln erwirkte einen europäischen Haftbefehl.Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" weiter erfuhr, sitzt der Tatverdächtige derzeit in seiner Heimat wegen eines Raubdelikts in Haft.Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/6006055