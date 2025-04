© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Aktienkurse der großen US-Banken sind deutlich gefallen. Auslöser sind die von Präsident Trump eingeführten Zölle, die Konjunktursorgen auslösen. Europäische Bankaktien folgen heute dem negativen Trend.US-Bankaktien sind massiv unter Druck geraten: Nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump, weitreichende Strafzölle zu verhängen, sind die Aktienkurse großer US-Finanzinstitute am Donnerstag auf Mehrmonatstiefs gefallen. Citigroup beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Minus von über 12 Prozent, Bank of America rutschte um 11 Prozent ab. Auch Schwergewichte wie Morgan Stanley, Goldman Sachs und Wells Fargo verloren jeweils mehr als 9 Prozent. JPMorgan Chase, die …