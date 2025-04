FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die vom Finanzvorstand bestätigte Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal entspreche den Aussagen des Logistikers zur Vorlage der Jahreszahlen im März, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. DHL sei auf dem Weg für weiteres Wachstum./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 07:56 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005552004