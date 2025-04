Dortmund (ots) -Ein qualifiziertes Immobiliengutachten ist die Grundvoraussetzung für fundierte Entscheidungen rund um die Immobilie. André Heid ist zertifizierter Sachverständiger nach DIN 17024 und Inhaber der Heid Immobilienbewertung Dortmund. Mit einem Team aus Experten im gesamten deutschsprachigen Raum erstellt ihr Sachverständigenbüro jährlich über 5.000 rechtlich belastbare Immobiliengutachten und sichert Kunden so beste Konditionen bei Immobilienkäufen, Verkäufen, Schenkungen und anderen Anlässen. Im Folgenden beleuchtet André Heid die aktuelle Lage am Immobilienmarkt und verrät, warum eine unabhängige Bewertung wichtiger denn je ist.Auch im Jahr 2025 halten sich die Bauzinsen auf hohem Niveau, während der Gesetzgeber fortlaufend neue Vorgaben zu Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energieeffizienz auf den Weg bringt. Diese Entwicklungen beeinflussen auch die Finanzierbarkeit und den Wert von Immobilien. Viele Eigentümer sind sich der Auswirkungen jedoch nicht vollends bewusst. "Eigentümer verlassen sich oft zu stark auf die Einschätzungen der Gegenseite, wenn es um den Wert ihrer Immobilie geht", erklärt Sachverständiger André Heid von der Heid Immobilienbewertung Dortmund. "Gerade Finanzämter und Banken schätzen diesen Wert jedoch oft entweder zu hoch oder zu niedrig ein - mit schwerwiegenden Konsequenzen.""Eine unabhängige Immobilienbewertung durch ein Sachverständigenbüro schafft nicht nur Sicherheit in finanziellen Belangen - sie eröffnet auch neue Möglichkeiten zur Finanzierung und steuerlichen Gestaltung", so Heid. Er ist zertifizierter Immobilien-Sachverständiger und führt gemeinsam mit seiner Frau Katharina Heid die Heid Immobilienbewertung Dortmund, die jährlich über 5.000 rechtssichere und unabhängige Gutachten für Eigentümer, Banken, Gerichte, Steuerkanzleien und andere Kunden erstellt. Durch strategische Gutachten ermöglichen Katharina und André Heid ihren Kunden außerdem, ihre Steuerlast zu senken und finanzielle Vorteile zu erschließen.Banken weiterhin vorsichtig - Kredite vielerorts nur mit GutachtenSteigende Leitzinsen und sinkende Kaufkraft haben dafür gesorgt, dass Banken bei der Vergabe von Krediten vorsichtiger geworden sind als noch vor einigen Jahren. Wer eine Finanzierung oder Anschlussfinanzierung erhalten möchte, ist dafür nahezu zwingend auf ein belastbares Wertgutachten angewiesen. Hinzu kommt, dass Eigentümer heute mit anderen Beleihungswerten rechnen müssen - oftmals zu ihren Ungunsten. Ebenso machen es die höheren Zinsen erforderlich, dass Käufer und Anleger eine realistische Einschätzung über den Wert eines Objekts erhalten, um nach dem Kauf keine finanziellen Einbußen zu erleiden.Für Neubewertungen sprechen ebenfalls die neuen Energieeffizienzstandards, die ab 2026 in Kraft treten. Diese wirken sich schon jetzt merklich auf den Wert von Bestandsimmobilien aus, sodass frühere Wertgutachten eventuell nicht mehr repräsentativ sind. Ferner gewähren Banken oftmals bessere Finanzierungskonditionen für besonders energieeffiziente Immobilien oder Maßnahmen zur energetischen Sanierung. Es ist also durchaus sinnvoll, vor der Sanierung zu klären, wie sich Investitionen in energetische Maßnahmen auf den Immobilienwert auswirken werden.Für Unternehmen sind indes besonders regelmäßige Gutachten von Bedeutung. Wird ein Objekt jahrelang oder gar jahrzehntelang nicht neu bewertet, entstehen Diskrepanzen in der Bilanz, die zu Fehleinschätzungen des Unternehmenswerts und schlimmstenfalls sogar zu schlechteren Konditionen für Bankdarlehen führen können. Gleichzeitig erschwert ein veraltetes Gutachten auch die Reaktion auf Marktveränderungen und das Ergreifen geeigneter Maßnahmen, weiß André Heid von der Heid Immobilienbewertung Dortmund. Unternehmen wird daher empfohlen, ihre Immobilien spätestens alle fünf Jahre von einem Sachverständigen bewerten zu lassen.Strategische Gutachten zur steuerlichen Gestaltung notwendigAuch bei Schenkungen (https://www.heid-immobilienbewertung.de/ratgeber/schenkung-immobilie/) und Erbschaften (https://www.heid-immobilienbewertung.de/ratgeber/verkehrswert-erbschaftsteuer-immobilien/) spielt der Immobilienwert eine tragende Rolle. Zwar setzt das Finanzamt selbst auch einen Wert fest, jedoch orientiert sich dieser in der Regel entweder am Einheitswert oder einem pauschalen Marktwert. Er ist somit oftmals zu hoch angesetzt. Ein Gegengutachten eines zertifizierten Sachverständigen ermöglicht es, die Berechnung des Finanzamts anzufechten und Steuern zu sparen.Ein Beispiel aus der Praxis der Heid Immobilienbewertung Dortmund zeigt dies deutlich: Ein Ehepaar wollte zu Lebzeiten ein Mehrfamilienhaus übertragen. Ein Makler schätzte den Wert des Objekts pauschal auf 1,5 Millionen Euro ein, berücksichtigte dabei jedoch nicht die Auswirkungen von Erbbaurechten und Instandhaltungsrückständen. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren wurde in einem strategischen Gutachten ein Wert von 1,1 Millionen Euro ermittelt, der zu einer erheblichen Steuerersparnis führte.Unabhängige Sachverständigengutachten schaffen und erhalten echten MehrwertDerartige Spielräume existieren in der Immobilienbewertung zuhauf. Gutachter, die von Banken, Versicherungen und Behörden bestellt wurden, arbeiten jedoch oftmals weisungsgebunden - sie beurteilen den Wert also zugunsten des Auftraggebers. So erstellen Gutachter im Auftrag von Banken in der Regel keine Verkehrswertgutachten, sondern sogenannte Beleihungswertgutachten. Diese sind jedoch nicht repräsentativ für den realen Marktwert des Objekts und führen unter Umständen zu ungünstigen Konditionen bei der Finanzierung. Im Gegenzug schätzen Makler zwar den Verkaufswert, liefern aber kein rechtlich belastbares Gutachten, sagt André Heid von der Heid Immobilienbewertung Dortmund.Ein qualifiziertes Sachverständigengutachten ist also unverzichtbar, wenn in den kommenden Jahren ein Objekt finanziert werden oder den Besitzer wechseln soll. Einerseits liefert ein solches Gutachten Klarheit, Planungssicherheit und eine belastbare Grundlage für Verhandlungen mit Banken, Verkäufern und anderen involvierten Parteien. Andererseits ist es durch rechtliche Spielräume auch möglich, bei Schenkungen und beim Verkauf von steuerlichen Vorteilen zu profitieren, statt bei einer pauschalen Schätzung des Finanzamts benachteiligt zu werden.Benötigen Sie eine belastbare Werteinschätzung Ihrer Immobilie für den Verkauf, die Finanzierung oder einen anderen Einsatzzweck? 