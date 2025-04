Schwechat/Berlin (ots) -Hallesche Krankenversicherung erweitert die elektronische Patientenakte mit Technologiehersteller RISE um neue Mehrwerte für VersicherteTechnologiehersteller RISE, einer der führenden Anbieter von Services in der Telematikinfrastruktur, bietet mit ePA+ ein Portfolio zur Ergänzung der elektronische Patientenakte (ePA) für private Krankenversicherungen (PKVen). Ausgezeichnet mit dem UIG-Siegel für nutzerzentrierte Entwicklung, werden patientenzentrierte Erweiterungen rund um Gesundheit- und Vorsorgemanagement angeboten.Die Hallesche Krankenversicherung erweitert die ePA gezielt um praxisnahe Funktionen, die den Alltag der Versicherten erleichtern. Mit dem neuen ePA+-Angebot stehen vorteilshafte Zusatzfunktionen im Fokus, die eine effiziente Gesundheitsversorgung stärken. Versicherte profitieren von einer Übersicht und automatisierten Benachrichtigung zu anstehenden Vorsorgeuntersuchungen sowie individuellen Impfempfehlungen - basierend auf anerkannten medizinischen Standards des deutschen Gesundheitssystems. So wird die ePA zu einem wertvollen Helfer für die persönliche Gesundheit."Es freut mich, dass die Hallesche als erste PKV auf die ePA+ Lösung setzt, die wir mit Fokus auf private Krankenversicherungen erstellt haben. Somit können Privatversicherte neben der ePA weitere Mehrwerte nutzen. Dies erweitert unser Portfolio für PKVen neben den Lösungen und Mehrwerten, die wir gemeinsam mit BITMARCK für die gesetzlichen Krankenkassen (GKVen) umsetzen. GKVen werden perspektivisch ebenfalls von den Vorteilen von ePA+ profitieren können.", erklärt Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung von RISE."Die digitale Transformation im Gesundheitswesen ist ein entscheidender Faktor für eine moderne und patientenorientierte Versorgung. Mit den ePA+-Funktionen setzen wir einen neuen Standard für private Krankenversicherungen und unterstreichen unseren Anspruch als digitaler Gesundheitspartner, innovative Lösungen frühzeitig in die Praxis umzusetzen", ergänzt Wiltrud Pekarek, Vorständin der Hallesche Krankenversicherung.Die Bereitstellung der ePA+-Funktionen ist ein konsequenter Schritt in Richtung einer vernetzten, digital gestützten Gesundheitsvorsorge und zeigt, wie die Digitalisierung zur Verbesserung der Patientenversorgung beiträgt.Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 22 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommunikation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com. Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.Pressekontakt:Pressekontakt RISE:Research Industrial Systems Engineering (RISE) Deutschland GmbHClaire PipperInvalidenstraße 11310115 BerlinTel.: +49 160 9852 6588Mail: presse@rise-world.comPressekontakt Hallesche:Hallesche KrankenversicherungAndreas BernhardtTel.: +49 711 6603 2922Mail: presse@hallesche.deOriginal-Content von: Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130294/6006154