Der kanadische Rohstoffproduzent passt seine Kapitalstrategie an: weniger Aktien im Umlauf, niedrigere Quartalsausschüttungen und verstärkte Rückkaufprogramme für Anteilseigner.

Lundin Mining hat am 31. März 2025 eine Reduzierung seiner ausgegebenen und ausstehenden Aktien um 5.284.261 Stück gemeldet. Damit verringert sich die Gesamtzahl auf 860.582.665 stimmberechtigte Stammaktien. Der Aktienkurs des kanadischen Basismetallproduzenten liegt derzeit bei 6,80 € und hat in den vergangenen zwölf Monaten erheblich an Wert verloren (-34,80%).

Die Aktienzahlreduzierung ist Teil des laufenden Normal Course Issuer Bid (NCIB) des Unternehmens, in dessen Rahmen seit Jahresbeginn 8.000.000 Stammaktien zu Gesamtkosten von etwa 68 Millionen US-Dollar zurückgekauft wurden. Der aktuelle Kurs entspricht genau dem 52-Wochen-Tief, während das Jahreshoch von 11,99 € im Mai 2024 erreicht wurde - ein Abstand von über 43%.

Anpassung der Ausschüttungsstrategie

Am 26. März 2025 kündigte Lundin Mining eine Änderung seiner Ausschüttungspolitik an, um Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe besser zu koordinieren. Die überarbeitete Strategie umfasst:

Reduzierung der Quartalsdividende von 0,09 C$ auf 0,0275 C$ pro Aktie

Bereitstellung von bis zu 150 Millionen US-Dollar jährlich für Aktienrückkäufe über das NCIB-Programm

Zusage einer jährlichen Gesamtrendite für Aktionäre von etwa 220 Millionen US-Dollar, mit der Option auf Sonderdividenden, falls die kombinierten Dividenden und Aktienrückkäufe dieses Ziel unterschreiten

Die neue Politik soll einen flexiblen Rahmen für Aktionärsrenditen schaffen und dem Unternehmen ermöglichen, sich an Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig eine konstante Rendite zu gewährleisten. Bemerkenswert ist die erhebliche Volatilität der Aktie, die mit annualisierten 50,68% über 30 Tage deutlich über dem Durchschnitt liegt.

In Reaktion auf die strategische Neuausrichtung von Lundin Mining erhöhte die National Bank am 2. April 2025 ihr Kursziel für die Aktie von 17 C$ auf 17,50 C$ und behielt das Rating "Outperform" bei. Diese Anpassung deutet auf positive Erwartungen hinsichtlich der finanziellen Performance und Marktposition des Unternehmens hin, trotz des aktuellen Kursrückgangs von mehr als 20% seit Jahresbeginn.

