NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 54,00 auf 51,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 29. April habe sie ihre bereinigten Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 gekürzt, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Sie verwies auf die negative Marktentwicklung seit Jahresbeginn, Morningstar-Daten zu den Mittelflüssen im ersten Quartal und Gespräche mit dem Management der Deutsche-Bank-Fondstochter. Die neuen US-Zölle und die Reaktionen darauf hätten das Risiko einer weltweiten Rezession verstärkt. DWS erscheine in Europa aber weiter am besten innerhalb der Branche aufgestellt./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 10:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 10:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DWS1007