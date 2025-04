flatex wurde bei Brokerwahl 2025 erneut zum Broker des Jahres in der Hauptkategorie "Bester Online Broker" sowie als "Bester ETF Fonds Broker" gekürt.

Erstmals belegt flatex auch in der Kategorie "Bester Krypto Broker" den ersten Platz, nachdem die Brokerage-Plattform ihr Krypto-Angebot erst im Dezember 2024 gestartet hat.

Die Auszeichnungen basieren auf dem Abstimmungsergebnis von über 87.000 Privatanlegern.

Die Ergebnisse der am Mittwoch veröffentlichten Brokerwahl 2025 zeichnen flatex gleich in drei Kategorien als Broker des Jahres aus. In den für flatex traditionell bedeutsamsten Kategorien "Bester Online Broker" und "Bester ETF Fonds Broker" entschied sich erneut eine deutliche Mehrheit der teilnehmenden Privatanleger für das Preis-, Produkt- und Serviceangebot von flatex.

flatex erzielt konstant Spitzenplatzierungen in diesen Kategorien und hat in den vergangenen drei Jahren unter anderem fünf erste und einen zweiten Platz erreicht. Mit seinem im Dezember 2024 gestarteten Krypto-Angebot und dessen Fokus auf niedrige Gesamtkosten und hohe Transparenz schaffte es flatex auf Anhieb auf Platz 1 in der Anlegerbewertung.

Brokerwahl-Platzierungen von flatex

2022 2023 2024 2025 Bester Online Broker 1 1 2 1 Bester ETF Fonds Broker 1 1 1 1 Bester Krypto Broker 1

Tobias Spreiter, verantwortlich für die Produktentwicklung bei flatex, sagte: "Wir sind stolz auf jede einzelne dieser drei herausragenden Auszeichnungen und insbesondere darauf, mit welcher Konstanz sich flatex hier in der Kundenwahrnehmung an die Spitze der deutschen Online-Brokerage-Landschaft gesetzt hat. Dass flatex bereits nach wenigen Monaten als das beste Krypto-Angebot im Markt wahrgenommen wird, zeigt, dass wir kryptoaffine Anleger mit unserer konsequenten Ausrichtung auf niedrigste Gesamtkosten bei hoher Transparenz und Verlässlichkeit überzeugen."

Über die Brokerwahl 2025

Vom 01. bis 31. März 2025 haben über 87.000 Trader, Anleger und Investoren in 6 Kategorien über ihren Lieblingsbroker abgestimmt: Online Broker, ETF Fonds Broker, Daytrade Broker, CFD Broker, Forex Broker und Krypto Broker. Die detaillierten Ergebnisse der Brokerwahl 2025 finden Sie auf Brokerwahl.de

flatexDEGIRO AG (www.flatexdegiro.com, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)

Die flatexDEGIRO AG ist einer der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Broker in Europa und bietet seine Dienstleistungen in 16 Ländern an. Das Unternehmen verwahrte zuletzt auf mehr als 3 Mio. Kundenkonten ein Vermögen von rund 70 Mrd. und wickelte für seine Kunden im Durchschnitt der letzten Jahre über 60 Mio. Wertpapiertransaktionen pro Jahr ab.

Über drei Brokerage-Plattformen DEGIRO, flatex und ViTrade bietet flatexDEGIRO Zugang zum Handel an rund 50 Börsen in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum sowie im außerbörslichen Direkthandel. Die Kunden sind aktive und gut informierte Trader, die ohne Anlageberatung handeln. Mit ViTrade bedient flatexDEGIRO zusätzlich besonders aktive Händler.

Das Brokerage und das mit dem Wertpapierhandel verbundene Bankgeschäft laufen über die flatexDEGIRO Bank AG, eine Tochtergesellschaft mit Vollbanklizenz. flatexDEGIRO verfügt entlang der gesamten Wertschöpfungskette über proprietäre Technologie mit sehr hoher Verfügbarkeit und setzt damit Standards bei der Plattform- und Servicequalität.

Contacts:

Ansprechpartner für die Medien:

Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com