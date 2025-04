Ethereum Kurs Prognose: Zum ersten Mal seit ETH-Einführung wird dieser Wert erreicht - kommt jetzt das Ende von Ethereum?

Die schlechten Nachrichten für Ethereum-Anleger scheinen kein Ende nehmen zu wollen: Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt fiel in den heutigen Morgenstunden zwischenzeitlich unter die Marke von 1.800 US-Dollar. Erst im vergangenen Jahr konnte die direkte Konkurrenz von Solana, XRP und BNB stark aufholen und in vielen Bereichen besser abschneiden als der ETH-Token und jetzt ist zum ersten Mal ein wichtiger Indikator signifikant gefallen.

Wir verraten, was genau dahintersteckt und wie sich dies auf den ETH-Kurs der kommenden Tage und Wochen auswirken könnte.

Relative Strength Index zum ersten Mal in der überverkauften Zone

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator der technischen Analyse, der hauptsächlich auf kurzfristige Trends hinweist und deshalb auch als "Momentum Indikator" betitelt wird. Doch mitunter kann er auch langfristige, besonders starke Trends aufzeigen. Genau das ist jetzt beim Kurs des Handelspaares ETH/BTC aufgetreten, denn zum ersten Mal seit der Einführung von Ethereum im Jahr 2015 ist der RSI-Wert auf unter 30 gefallen. Normalerweise weist das als Indikator darauf hin, dass eine Kryptowährung überverkauft beziehungsweise unterbewertet ist.

Allerdings kann dies bei besonders starken Trends auch ein Zeichen dafür sein, dass dieser Trend auch weiterhin längerfristig anhalten kann. Im Fall des ETH-Tokens kam es in vergangenen Wochen und Monaten immer wieder zu starken Nettoabflüssen. Gerade die aktuellen Daten von The Block in Bezug auf die Ethereum-Spot-ETFs in den USA zeigen zudem, dass auch hier seit Februar fast ausschließlich Nettoabflüsse verzeichnet wurden.

$ETH/BTC monthly RSI enters oversold zone for the first time ever.



Is it over for Ethereum - pic.twitter.com/1BMhi6wzUE - Mags (@thescalpingpro) April 4, 2025

Das alles könnte also als klarer Hinweis darauf gewertet werden, dass es eben nicht zu einer Trendumkehr kommt, sondern Ethereum weiterhin an Wert verlieren könnte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der ETH-Preis bei etwa 1.830 US-Dollar und erreichte damit ein Niveau, das zuletzt im November 2023 verzeichnet wurde. Hält der aktuelle Trend jedoch weiter an, könnte der Kurs noch wesentlich stärker fallen und sogar die Marke von 1.700 US-Dollar bereits in der nächsten Woche unterschreiten.

Die Gründe für die derzeitige Abwärtsspirale von Ethereum sind vielschichtig: Die gesamte Krypto-Branche leidet stark am bärischen Sentiment, das durch die Finanzpolitik und die Strafzölle der USA unter US-Präsident Donald Trump angefacht wird. Hinzu kommt die Tatsache, dass Ethereum seit der Einführung der ETH-Spot-ETFs im Juli 2024 kein Allzeithoch erreichen konnte, was allerdings von einigen Experten prognostiziert wurde.

Gerade Kleinanleger fühlen sich derzeit verunsichert und können die vielen Informationen, die derzeit den Markt beeinflussen, kaum nachvollziehen. Deshalb greifen immer mehr Investoren zu KI-Agenten wie Mind of Pepe, die viele Informationen autonom sammeln und verarbeiten, um so die Anlagestrategie anzupassen.

KI-Agenten im Trend: Was genau bieten Plattformen wie Mind of Pepe?

Die Idee dieser künstlichen Intelligenzen (KIs) ist im Prinzip recht einfach: Die KI-Agenten durchsuchen verschiedene Krypto-Plattformen, Communitys sowie die sozialen Medien und sammeln so Informationen über die gewählten Themen. Dann analysieren sie diese in Echtzeit und nutzen zudem die "Schwarmintelligenz", um den Nutzern ein Ergebnis zu liefern.

Mind of Pepe kann zum Beispiel Daten aus dezentralen Anwendungen (dApps) erhalten, aber auch auf X (ehemals Twitter), Telegram oder TikTok eingesetzt werden. Sogar eine Blockchain-Integration für eine Web3-Nutzung ist möglich, um möglichst effizient autonom arbeiten zu können.

Der MIND-Token - der native Token von Mind of Pepe - befindet sich aktuell noch im Vorverkauf und konnte bisher bereits über 7,84 Millionen US-Dollar einsammeln. Das zeigt das riesige Interesse an KI-Agenten-Projekten, die selbstständig Strategien entwickeln und das Investieren in Kryptowährungen vereinfachen sollen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Anleger noch heute das erste Staking-Angebot des Presale-Tokens nutzen können. Hier wird derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 288 Prozent geboten, was gerade langfristig ein passives Einkommen ermöglichen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.