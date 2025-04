Die Aktienmärkte setzen ihre Talfahrt am Freitag fort, belastet durch die Zollpolitik der USA. Der DAX fällt zeitweise um 2,4 Prozent auf 21.184 Punkte, was mehr als die Hälfte seiner Rekordgewinne seit Dezember zunichtemacht. Während die Banken unter Druck stehen, zeigen sich defensive Werte robust.Größte Verlierer sind am Freitag die Banken, unter sinkenden Marktzinsen und steigenden Wachstumsrisiken leiden. Die Deutsche Bank verliert acht Prozent, während die Commerzbank um fünf Prozent fällt. ...

