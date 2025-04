Berlin (ots) -Presse-EinladungDer Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (Der Mittelstand. BVMW) rechnet am 9. April mit einem Rekordandrang mit bis zu 8.000 Besuchern beim Zukunftstag Mittelstand 2025 (https://zukunftstag-mittelstand.de/) in Berlin.Der Grund: Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben angesichts von Rezession und Zoll-Eskalation Redebedarf und viele Fragen:- Was wird aus den Wahlversprechen und den Ankündigungen einer grundlegenden Wirtschaftswende?- Welche Auswirkungen haben die Trump-Zölle auf kleine und mittlere Unternehmen? Welche Handlungsoptionen und alternativen Handelspartner gibt es?- Wie kann Deutschland aus der Krise und zu neuem Wachstum kommen?Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und die Vorsitzende von Bündnis 90/ Die Grünen Franziska Brantner werden sich bei Deutschlands Mittelstandsgipfel Nummer 1 diesen Fragen stellen.Ob auch SPD-Chef Lars Klingbeil den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Zukunftstages Rede und Antwort stehen wird, steht noch nicht fest. Sicher hingegen ist, dass führende Expertinnen und Experten in Panels und Keynotes über die Herausforderungen kleinerer und mittlerer Unternehmen in einer sich rasant verändernden (Wirtschaft-)Welt berichten werden.Wir freuen uns, Sie persönlich beim Zukunftstag Mittelstand begrüßen zu können am:Mittwoch, den 9. April 2025um 8:30 Uhrin der STATION BerlinLuckenwalder Str. 4-610963 BerlinWichtig: Wegen begrenzter Kapazitäten ist eine frühzeitige Akkreditierung empfohlen. Bitte melden Sie sich für den Zukunftstag Mittelstand hier an:ANMELDUNGPressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/6006224