© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov

Trotz schwächelnder Konjunktur und geopolitischer Risiken zahlen die 40 DAX-Konzerne in diesem Jahr fast so viel Dividende wie im Rekordjahr 2023.Laut einer aktuellen Analyse der Wirtschaftsprüfer von EY liegt die Gesamtausschüttung für das Geschäftsjahr 2024/2025 bei 54 Milliarden Euro - nur 0,2 Prozent unter dem Vorjahreswert von 54,1 Milliarden Euro. Es ist die zweithöchste Dividendenzahlung in der Geschichte des deutschen Leitindex. Mit einer Ausschüttung von 5,9 Milliarden Euro setzt sich die Allianz in diesem Jahr an die Spitze der DAX-Dividendenzahler und überholt damit Mercedes-Benz. Der Versicherer hat seine Dividende um 186 Prozent erhöht. Mercedes hingegen kürzt um 25 Prozent auf …