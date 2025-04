Das war zu erwarten: Die Volksrepublik China holt am Freitag zum Gegenschlag aus und kündigt Vergeltungszölle in Höhe von 34 Prozent auf alle aus den USA importierten Waren an. In einer ersten Reaktion sacken die Kurse am deutschen Aktienmarkt nochmals deutlich ab.Wie das chinesische Finanzministerium am Freitag mitteilte, gelten ab dem 10. April Importzölle in Höhe 34 Prozent auf sämtliche US-Waren. Damit reagiert China auf die von Trump verhängten Strafzölle, wie CNBC berichtet. Gleichzeitig fordert ...

