NEW YORK (dpa-AFX) - Die Angst vor einem kräftigen Konjunkturknick infolge des von der US-Regierung losgetretenen Zollkrieges dürfte den US-Aktienmarkt am Freitag weiter abstürzen lassen. Bereits am Vortag waren der Dow Jones Industrial, der marktbreite S&P 500 sowie der Techwerte-Index Nasdaq 100 zwischen rund vier und knapp fünfeinhalb Prozent abgesackt.

China reagierte nun auf das beispiellose Zollpaket, mit dem die USA den Rest der Welt überzogen haben, mit Gegenzöllen auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent. Die Zölle sollen laut Handelsministerium am 10. April in Kraft treten.

Für den US-Leitindex Dow Jones zeichnete sich am Freitag daraufhin ein Auftaktminus von fast 3 Prozent ab, für den S&P 500 und für den Nasdaq 100 könnte es noch deutlicher abwärts gehen. Die Verluste des Nasdaq 100 seit seinem Rekordhoch Mitte Februar würde sich damit dann bereits auf rund 20 Prozent summieren./mis/men

