Zürich (www.fondscheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung von Swisscanto Asset Management International S.A.:- Auf Zweigniederlassungen in Frankfurt am Main und in Mailand folgt die Eröffnung in MadridDie Internationalisierung der Marke Swisscanto auf europäischer Ebene schreitet voran. Nach der Gründung der Fondsleitung Swisscanto Asset Management International S.A. in Luxemburg im Jahr 2006 wurde 2011 in Frankfurt am Main die erste Zweigniederlassung außerhalb des Heimatmarkts Schweiz eröffnet. Von dort aus wird inzwischen nicht nur der deutsche Markt vertrieblich erschlossen, sondern auch die Märkte in Österreich und Liechtenstein. ...

