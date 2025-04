© Foto: Julien De Rosa/AFP/dpa - dpa-Bildfunk

Mit der Freigabe des Kartellamts startet Europas ambitioniertestes Rüstungsprojekt: MGCS. Rheinmetall, KNDS und Thales wollen gemeinsam den Leopard 2 ablösen.Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für ein ambitioniertes Rüstungsprojekt gegeben: Rheinmetall, KNDS (mit den Ablegern in Deutschland und Frankreich) sowie das französische Thales dürfen ein Gemeinschaftsunternehmen zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers gründen. Wie die Bonner Wettbewerbsbehörde am Freitag mitteilte, wird das Joint Venture unter dem Namen MGCS Project Company mit Sitz in Köln firmieren. Ziel ist die Entwicklung des sogenannten Main Ground Combat System (MGCS) - ein deutsch-französisches Zukunftsprojekt, das ab …