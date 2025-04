Während der DAX heute rund fünf Prozent in die Tiefe geht, stemmt sich Vonovia - wie schon am Vormittag - gegen den Negativtrend. Am frühen Nachmittag zählt die Aktie des Bochumer Wohnungskonzerns zu den insgesamt nur drei DAX-Werten mit positiven Vorzeichen.Mit einem Plus von zeitweise rund drei Prozent knüpft Vonovia heute nahtlos an die gestrige Outperformance an. Unternehmensnachrichten, die dafür verantwortlich wären, gibt es nicht. Auch an der Analystenfront herrscht heute Ruhe. Und so ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...