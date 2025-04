Die SCIVAX Corporation (Hauptsitz: Kawasaki, Japan, President: Satoru Tanaka, nachfolgend "SCIVAX") und die TSLC Corporation, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der SemiLEDs Corporation (NASDAQ:LEDS, ein in Delaware ansässiges und an der NASDAQ notiertes Unternehmen), haben gemeinsam den weltweit kleinsten PPG-Sensorkopf (PhotoPlethysmoGraphy)* entwickelt. Dieser wird auf der Ausstellung für Displaytechnologien, "Touch Taiwan", vorgestellt, die vom 16. bis 18. April 2025 in Taipeh stattfindet. Die ersten Muster des PPG-Sensorkopfes für Testzwecke werden im April 2025 ausgeliefert.

Im Rahmen ihrer Partnerschaft haben SCIVAX und TSLC die weltweit kleinste Lichtquelle Amtelus® entwickelt. Dazu wurde die Materialtechnologie unseres Partners mit der SCIVAX-Designtechnologie für Optiklinsen und der fortschrittlichen Packaging-Technologie von TSLC kombiniert. Durch die Anwendung der Technologie, die in der Nanoimprint-Linsentechnologie von SCIVAX und der fortschrittlichen Technologie von TSLC bei der Herstellung von Amtelus® zum Einsatz kommt, konnten wir ein neues Produkt entwickeln, bei dem der Sensorkopf (Signalerfassungsteil) von PPG-Sensoren, die als Vitalparameter-Sensoren in Smartwatches und anderen Geräten verwendet werden, deutlich kleiner ist als bei herkömmlichen Produkten.

Dieses Bauteil hat eine Montagefläche von etwa 1 Quadratmillimeter dies entspricht einem Zehntel der Fläche eines herkömmlichen Bauteils. Seine Dicke ist nur etwa halb so groß. Dadurch wird eine erhebliche Verkleinerung im Vergleich zu herkömmlichen Geräten erreicht.

Die wichtigsten Merkmale des PPG-Sensorkopfes:

Minimale Abmessungen

Dank der extrem kleinen Montagefläche des PPG-Sensorkopfes kann er in platzkritischen Anwendungen eingesetzt werden, die in der Vergangenheit kaum realisierbar waren.

Erweiterter Anwendungsbereich durch Mehrfachbereitstellung (Arrays)

Durch die Nutzung mehrerer PPG-Sensorköpfe sind präzisere Messungen möglich. Zudem können Sensorkopf-Arrays den Blutflusses auch auf engstem Raum messen und erlauben den Einsatz bei kosmetischen Anwendungen, in der häuslichen Krankenpflege und sogar in der Krankenpflege.

Geringe Kosten

Als Kunstharzgehäuse, in das die Lichtquelle und der optische Sensor integriert sind, bietet das Bauteil einen erheblichen Kostenvorteil gegenüber herkömmlichen Produkten.

SCIVAX und TSLC planen die Expansion in eine Vielzahl von Bereichen, darunter die Anwendung dieser Technologie auf die nächste Generation von Life-Science-Bereichen wie etwa Vitalparameter-Sensoren.

Über SCIVAX Corporation

SCIVAX, ein Unternehmen, das seit 2004 auf die Nanoimprint-Technologie spezialisiert ist, bietet Komplettlösungen an neben dem Vertrieb von Nanoimprint-Bauteilen auch die Mikroformungstechnologie für eine großflächige, kurvenförmige und hochpräzise Formgebung und optische Simulationen für die Formherstellung, Ätzung und Inspektion.

Über TSLC Corporation

Die TSLC Corporation, eine Tochtergesellschaft der SemiLEDs Corporation (Nasdaq:LEDS), ist ein führender Entwickler und Hersteller von optoelektronischen Präzisionssystemen und Wafer-Level-Packaging-Lösungen mit Sitz in Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Taiwan. Im Jahr 2005 wurde die SemiLEDs Corporation im US-Bundesstaat Delaware gegründet.

Die PhotoPlethysmoGraphie (= Plethysmografie) ist eine Methode zur Messung von Pulswellen, also durch den Herzschlag verursachten Volumenänderungen von Blutgefäßen, anhand von leichten tonalen Veränderungen der Haut.

