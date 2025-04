Mainz (ots) -Inspiriert von wahren Begebenheiten handelt die fiktionale ZDF-Koproduktion "Die Affäre Cum-Ex" vom wohl größten Steuerraub der europäischen Geschichte - und davon, wie zwei Frauen in Deutschland und in Dänemark versuchen, dem ein Ende zu setzen. Das deutsch-dänische Serienhighlight von Creator und Showrunner Jan Schomburg ist bereits im Web und App des ZDF zu streamen und wird am Sonntag, 13. April 2025, und Montag, 14. April 2025, jeweils ab 22.15 Uhr, im ZDF als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Begleitend dazu geht der Dokumentarfilm "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal", ebenso im Web und App des ZDF, auf den realen Geschehensverlauf des Betrugs und die tatsächlichen Akteure ein. Im ZDF ist der Film von Judith Lentze im Anschluss an die TV-Ausstrahlung der Serie am Dienstag, 15. April 2025, 0.45 Uhr, sowie tags darauf am Mittwoch, 16. April 2025, 20.15 Uhr, in 3sat zu sehen.Von den Regisseuren Dustin Loose und Kaspar Munk nach Drehbüchern von Jan Schomburg sowie Astrid Øye und Pål Sletaune inszeniert, setzt die Handlung der fiktionalen Serie im Jahr 2005 ein: Steuern zahlen, sie zweimal erstattet zu bekommen und behaupten, der Vorgang sei legal - darauf setzen der junge Steueranwalt Sven Lebert (Nils Strunk) und sein Chef Dr. Bernd Hausner (Justus von Dohnányi). Das Schema der Cum-Ex-Deals weiten sie in Deutschland auf private Investoren aus und entwickeln ein globales Netz von Banken, Anwälten und Investoren, um Milliarden von europäischen Bürgern zu stehlen.Gleichzeitig beobachten in Dänemark die Steuerbeamten Inger Brøgger (Karen-Lise Mynster) und Niels Jensen (David Dencik) hilflos, wie in einem ähnlichen Schema staatliche Mittel verschwinden, während sie für eine angemessene Prüfung scheinbar nur wenig Unterstützung von Bankern oder Politikern erhalten. Als Niels mit persönlichem Druck konfrontiert wird, verliert er seine moralische Orientierung und betrügt den dänischen Staat. In Deutschland deckt Staatsanwältin Lena Birkwald (Lisa Wagner) den gigantischen Betrug auf, stößt jedoch auf heftigen Widerstand von Banken und Politikern. Entschlossen kämpft sie dafür, Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen.Die internationale Serie, die von Recherchen von Oliver Schröm, Christian Salevski, Niels Fastrup und Thomas G. Svaneborg inspiriert ist, von X Filme Creative Pool und True Content Entertainment Produktion in Koproduktion mit EPO-Film, ZDF und DR produziert ist, wird als Projekt der öffentlich-rechtlichen Kooperation New8 nach der Ausstrahlung in Deutschland und Dänemark auch in Norwegen, Schweden, Finnland, Island, in Flandern (Belgien) und in den Niederlanden gezeigt werden.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Lisa Miller, telefonisch unter 089 - 99551962 oder per E-Mail unter miller.l@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12154.PressefotosFotos zu "Die Affäre Cum-Ex" und "Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal" erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Pressemappe: Die Affäre Cum-Ex: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/die-affaere-cum-ex-1)- Die Affäre Cum-Ex | deutsch-dänische Comedy-Dramaserie (https://www.zdf.de/serien/die-affaere-cum-ex-102)- Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal (https://www.zdf.de/dokus/systemfehler-der-cum-ex-skandal-movie-100)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6006350