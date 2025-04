Sirius Campus hat beleuchtet, was Verbraucher vom Einsatz künstlicher Intelligenz im Versicherungskontext halten. Demnach sieht nur jeder Fünfte die Nutzung von KI in der Assekuranz positiv. Große Skepsis besteht gegenüber Chatbots & Co. Wichtiger Aspekt in Sachen KI ist für Kunden Transparenz. Die Anwendung von KI schreitet in allen Bereichen voran, doch nicht überall wird der Einsatz künstlicher Intelligenz positiv aufgenommen. So ist die Akzeptanz in technologieaffinen Bereichen hoch, zeigt sich ...

