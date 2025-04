Boston (ots/PRNewswire) -The RepTrak Company, das weltweit führende Unternehmen für Reputationsdaten und -erkenntnisse, hat seinen jährlichen Bericht Global RepTrak (GRT) 100 veröffentlicht. Mithilfe seiner fortschrittlichen Reputationsüberwachungssoftware sammelte RepTrak Daten aus 211.000 Umfrageantworten aus 14 großen Volkswirtschaften, um die 100 renommiertesten Unternehmen der Welt zu ermitteln. Diese Rangliste wird zusammen mit einer umfassenden Analyse der weltweiten Trends in der Unternehmensreputation und der entsprechenden öffentlichen Meinung in dem Bericht 2025 veröffentlicht.Das zweite Jahr in Folge ist der globale Reputationswert gestiegen. Nach dem Aufschwung im Jahr 2024 stieg er um \u25b20,7 Punkte und erreichte einen starken Wert von 74,5. Dieser Anstieg ist trotz der vielen weltweiten Wahlen, der nicht enden wollenden wirtschaftlichen Unruhe und der geopolitischen Konflikte zu verzeichnen, die das vergangene Jahr geprägt haben. Während Krisen oft zu starken Schwankungen im Ruf der Unternehmen geführt haben, zeigen die GRT-Daten von 2025 eine gewisse Widerstandsfähigkeit des Rufs gegenüber externen Störungen."Die diesjährigen Ergebnisse zeigen einen globalen Wendepunkt in der Art und Weise, wie Unternehmen eine Reputationsstrategie aufbauen und einsetzen", sagt Mark Sonders, Geschäftsführer von RepTrak. "In einer Zeit, die von ständiger Disruption geprägt ist, zeichnen sich die Top-100-Unternehmen nicht dadurch aus, dass sie Herausforderungen ausweichen, sondern dass sie mit Klarheit, Konsequenz und kultureller Relevanz darauf reagieren. Sie haben sich ihren Ruf verdient, indem sie sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten eingebracht haben, und die Stakeholder sind aufmerksam geworden."Der Bericht von RepTrak untersucht, wie die Menschen im vergangenen Jahr gegenüber Unternehmen gedacht, gefühlt und gehandelt haben. Zu den Ergebnissen gehören ein bemerkenswerter Anstieg der Bemühungen in den Bereichen Verhalten und Staatsbürgerschaft, alle sieben Reputationsfaktoren erreichen starke Werte, die Bereitschaft der Stakeholder zu Investitionen steigt und ein Rekordwert beim Markenwert, der durch authentische, kulturell abgestimmte Unternehmenskommunikation erzielt wird.Den vollständigen Bericht Global RepTrak® 2025 finden Sie hier: www.reptrak.com/globalreptrakInformationen zur RepTrak CompanyDie RepTrak Company ist der weltweit führende Anbieter von Reputationsdaten und -einblicken, der Unternehmen dabei hilft, Reputationsdaten zu nutzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Die prädiktiven Erkenntnisse von RepTrak ermöglichen es den Abonnenten, den Geschäftswert zu sichern, den ROI zu optimieren und ihren positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu verstärken. RepTrak kombiniert fortschrittliche Metriken mit engagierten Reputationsberatern und liefert umsetzbare Analysen, die Unternehmensziele mit der Stimmung der Stakeholder in globalen Märkten und verschiedenen Branchen in Einklang bringen.The RepTrak Company wurde 2004 gegründet und besitzt die weltweit größte Reputations-Benchmarking-Datenbank, in der jährlich über 1 Million Unternehmensbewertungen gesammelt werden, die von Geschäftsführern, Vorständen und Führungskräften in mehr als 60 Ländern weltweit genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.reptrak.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2655805/RepTrak_2025_GRT_Logo_GreyBlack_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2655806/RepTrak2025_Global_RepTrak_100_GRT_Spreads__1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reptrak-veroffentlicht-die-global-reptrak-100-renommiertesten-unternehmen-2025-302419923.htmlPressekontakt:Bianca Martucci-Fink,Direktorin für globales Content Marketing bei RepTrak: bmartucci-fink@reptrak.comOriginal-Content von: RepTrak, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101807/100930301