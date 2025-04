An der Wall Street zeichnet sich am Freitag vorbörslich erneut ein äußerst schwacher Handelstag ab. Nachdem die Volksrepublik China Vergeltungszölle in Höhe von 34 Prozent angekündigt hat, drohen erneut herbe Verluste. Besonders unter Druck geraten bereits vor der Opening Bell die Technologie-Aktien.Wie DER AKTIONÄR berichtet, hat Peking zum Gegenschlag ausgeholt: Auf alle US-Importe erhebt das Reich der Mitte ab dem 10. April Einfuhrzölle in Höhe von 34 Prozent. Zudem hat China bekannt gegeben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...