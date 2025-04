Rivian Automotive hat seine Produktions- und Auslieferungszahlen für das 1. Quartal 2025 veröffentlicht. Der Unterschied zwischen der Anzahl der produzierten und der ausgelieferten E-Fahrzeuge in den letzten drei Monaten ist auffällig. Der US-Elektroautohersteller hat nach eigenen Angaben von Januar bis Ende März 14.611 Fahrzeuge in seiner Produktionsstätte in Normal, Illinois, hergestellt. Das ist etwas mehr als im 1. Quartal 2024, als insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...