© Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Der US-Arbeitsmarkt hat im März überraschend stark zugelegt. Wie das Bureau of Labor Statistics am Freitag mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 228.000.Im Februar lag der Zuwachs nach unten korrigiert bei 117.000. Analysten hatten laut einer Dow-Jones-Umfrage lediglich mit 140.000 neuen Stellen gerechnet. Trotz des robusten Stellenaufbaus kletterte die Arbeitslosenquote leicht auf 4,2 Prozent und lag damit über der erwarteten Marke von 4,1 Prozent.