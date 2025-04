Im Aktien-Report "Konto-Killer" (28.03.25) hatte ich dazu geraten, "rechtzeitig umfassende Absicherungsmaßnahmen zu tätigen". Und weiter: "Nach meinen Untersuchungen könnte bereits der 2. April gefährlich werden." Was passierte nun am Abend des 2. April 2025? Richtig, US-Präsident Donald Trump kündigte in einer Rede Strafzölle auf nahezu alle Importe in die USA an, was die Weltbörsen kollabieren ließ. Weiter hieß es in dem Report: "Meinen Berechnungen zufolge stehen wir erst am Anfang einer Eskalationsspirale, ...

