PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: ICS kündigt strategische Partnerschaft mit Phase 2 an, um die nächste Entwicklungsstufe von IC360 voranzutreiben

Vancouver, BC (pta000/04.04.2025/14:33 UTC+2)

ICS kündigt strategische Partnerschaft mit Phase 2 an, um die nächste Entwicklungsstufe von IC360 voranzutreiben

Cybersicherheit neu denken mit integrierter, KI-gesteuerter Automatisierung

VANCOUVER, British Columbia - Integrated Cyber Solutions (ICS), ein Anbieter KI-basierter Cybersicherheitslösungen, gibt eine strategische Partnerschaft mit Phase 2 bekannt, um die nächste Entwicklungsstufe seiner IC360-Plattform voranzutreiben. Aufbauend auf dem Erfolg der "Human Firewall"-Initiative setzt ICS nun neue Maßstäbe in der Unternehmenssicherheit durch leistungsstarke Integrations- und Automatisierungsschichten in IC360, die beispiellosen Schutz vor Cyberbedrohungen bieten.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit übernimmt Phase 2 die Rolle des zentralen Architekten bei der Entwicklung und Implementierung der neuen Sicherheitsfunktionen von IC360. Mit seiner Expertise in KI-Lösungen und digitaler Transformation wird Phase 2 entscheidend dazu beitragen, dass IC360 auch künftig als zukunftssichere Sicherheitslösung bestehen bleibt - anpassungsfähig an eine sich ständig verändernde Bedrohungslandschaft.

IC360: Ein Wendepunkt in der Cybersicherheit

Im Gegensatz zu fragmentierten Sicherheitslösungen, die oft Sicherheitslücken hinterlassen, ist IC360 darauf ausgelegt, Daten über mehrere isolierte Anwendungen und Hardware-Systeme hinweg zu korrelieren - und Unternehmen eine ganzheitliche, Echtzeit-Übersicht über Risiken zu ermöglichen. Mit fortschrittlichen Security Orchestration and Automation (SOAR)-Funktionen erlaubt IC360 eine nahtlose, kosteneffiziente Verwaltung der gesamten IT-Sicherheitslandschaft.

Die wichtigsten Vorteile von IC360:

• End-to-End-Integration - Absicherung der gesamten Cyber-Technologie-Umgebung durch Zusammenführung aller

Sicherheitswerkzeuge in einer intelligenten Plattform. • Automatisierte Bedrohungsreaktion - Nutzung von KI zur Echtzeit-Erkennung und -Abwehr von Cyberangriffen und

Minimierung menschlicher Fehler. • Regelkonformität und Zukunftssicherheit - Ausrichtung an international anerkannten Sicherheitsstandards zur

Reduzierung regulatorischer Risiken und zur langfristigen Resilienz. • Kosteneffizienz - Reduktion von Komplexität und hohen Kosten durch eine integrierte, automatisierte

Sicherheitslösung.

"Der Erfolg unseres Human Firewall-Services bestätigt die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Sicherheitsansatzes wie IC360. Mit Phase 2 beschleunigen wir nun unsere Roadmap, um die Plattform weiterzuentwickeln und revolutionäre Automatisierungslösungen für Unternehmen weltweit bereitzustellen. IC360 ist dafür konzipiert, sich mit den Bedrohungen weiterzuentwickeln - und Unternehmen heute wie morgen zu schützen", sagte Alan R. Guibord, CEO von ICS.

Die Rolle von Phase 2 in der Weiterentwicklung von IC360

Phase 2 ist ein vertrauenswürdiger Technologiepartner mit über 14 Jahren Erfahrung in KI-basierter Innovation und hat mit Unternehmen aus Fintech, Einzelhandel und Gesundheitswesen transformative KI-Lösungen entwickelt. In dieser Partnerschaft bringt Phase 2 seine Expertise in folgenden Bereichen ein:

• Cybersicherheit und KI-gesteuerte Automatisierung - Entwicklung intelligenter Sicherheitsprotokolle, die sich

kontinuierlich an neue Bedrohungen anpassen. • Cloud- und On-Premises-Support - Gewährleistung nahtloser Bereitstellung und Skalierbarkeit über Azure, AWS, Google

Cloud und lokale Infrastrukturen hinweg. • Endgeräte- und Netzwerksicherheit - Implementierung fortschrittlicher Endpunktschutzmaßnahmen,

Anti-Phishing-Schulungen und Sicherheitsprotokolle für Nutzer. • Regelkonformität und Risikomanagement - Ausrichtung der IC360-Architektur an Branchenstandards und

Compliance-Rahmenwerken.

"KI revolutioniert die Cybersicherheit, und IC360 steht an der Spitze dieser Bewegung. Wir freuen uns, ICS beim Aufbau einer Plattform zu unterstützen, die Bedrohungen nicht nur erkennt und bekämpft, sondern auch aktiv die Cyberresilienz in Unternehmen stärkt", sagte [Executive Name], xxx von Phase 2.

Eine zukunftssichere Investition in Cybersicherheits-Innovation

Da Cyberbedrohungen immer ausgefeilter und kostspieliger werden, benötigen Unternehmen intelligentere, KI-gesteuerte Sicherheitslösungen. Die Partnerschaft zwischen ICS und Phase 2 stellt sicher, dass IC360 die fortschrittlichste und anpassungsfähigste Plattform auf dem Markt bleibt - und bietet Investoren die Möglichkeit, Teil einer disruptiven Kraft in der Unternehmenssicherheit zu werden.

Weitere Informationen zu IC360 oder Investitionsmöglichkeiten finden Sie unter: www.integrated-cyber.com.

Über Integrated Cyber

Integrated Cyber ist ein Managed Security Service Provider (MSSP), der Cybersicherheitsdienste für kleine und mittelständische Unternehmen (SMB/SME) menschlich und greifbar gestaltet. Das Unternehmen integriert Lösungen von Drittanbietern, sodass sich Unternehmen kontinuierlich an neue Technologien anpassen können und stets Zugriff auf die neuesten Sicherheitslösungen haben. Neben grundlegenden Sicherheitsdiensten bietet Integrated Cyber mit seiner IC360-Plattform ein konsolidiertes Informationssystem, das komplexe Daten in verständliche, umsetzbare Erkenntnisse verwandelt. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch - ICS vereinfacht komplexe Sicherheitskonzepte und betont die entscheidende Rolle des Mitarbeiterverhaltens in der Cyberabwehr.

Über Phase 2

Phase 2 Consulting ist ein führender Anbieter technologischer Lösungen mit Spezialisierung auf KI-gesteuerte Cybersicherheit, IT-Strategie und digitale Transformation in Unternehmen. Das Team besteht aus hochqualifizierten Beratern mit jeweils mehr als zehn Jahren Erfahrung in internationalen Konzernumfeldern. Phase 2 bringt tiefgreifendes Know-how in den Bereichen öffentlicher Sektor, Recht, Telekommunikation, IT, Transport, Versicherungen und Industrie mit. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Innovation und Kundenerfolg liefert Phase 2 maßgeschneiderte, zukunftssichere Lösungen, die Branchenstandards übertreffen. Durch führende Zertifizierungen und nachgewiesene Erfolge in der KI-Integration unterstützt Phase 2 Unternehmen bei der sicheren Navigation durch den digitalen Wandel.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.phase2.ca.

Aussender: Integrated Cyber Solutions Inc. 1662 W 75th Ave V6P 6G2 Vancouver, BC Kanada Ansprechpartner: Alan Guibord Tel.: +1 212.634.9534 E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com Website: www.integrated-cyber.com ISIN(s): CA45828F1018 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt Weitere Canadian Securities Exchange (CSE) Handelsplätze:

