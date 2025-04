Der chinesische Elektroauto-Riese BYD setzt seine europäische Expansion unbeirrt fort und nimmt nun die Schweiz ins Visier. Mit einem ersten Showroom in Zürich und einem großen Event in der Umwelt-Arena Spreitenbach in dieser Woche feierte der Konzern seinen Marktstart im Schweizerland.Während BYD in Ländern wie Deutschland in den vergangenen Jahren mit Modellen wie Atto 3, Han und Tang den Markt eroberte, setzt der Hersteller in der Schweiz auf eine neue Kombination. Der Seal, eine elegante E-Limousine, ...

