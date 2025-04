NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ankündigung von Gegenzöllen auf US-Importe durch China hat den jüngsten Kurseinbruch an den New Yorker Börsen am Freitag noch verschärft. Der Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel um weitere 2,5 Prozent auf 39.529 Zähler ab. Am Vortag war der weltweit bekannteste Aktienindex bereits um 4 Prozent gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump umfangreiche Importzölle angekündigt hatte. Der Dow fiel am Freitag auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres. Es droht nun die verlustreichste Börsenwoche seit Oktober 2020.

Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 büßte 2,8 Prozent auf 18.007 Punkte ab und fiel ebenfalls auf den tiefsten Stand seit August 2024. Im Börsenjahr 2025 steht mittlerweile ein Verlust von 14,5 Prozent für den Index zu Buche. Wie schon am Vortag zählten die Papiere großer Chip-Hersteller zu den größten Verlierern. Der marktbreite S&P 500 rutschte um 2,7 Prozent auf 5.252 Zähler ab./bek/he

